Kars ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altına indi, Ardahan'da eksi 11 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta gece sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye, Ardahan'da sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kars'ta araçlar battaniye ve halılarla örtülürken Sarıkamış'ta buz sarkıtları, Ardahan'da yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
KARS/ Gece hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Sarıkamış ilçesinde de araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. İlçedeki Acısu Deresi de kısmen dondu.
Kızıl tilkiler ve yaban kuşları ise karlı zeminde yiyecek aradı.
Ardahan
Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, ağaçlar kırağı ile kaplandı.
Soğuk havanın etkisiyle akarsuların yüzeyinde yer yer buz tabakası oluştu.