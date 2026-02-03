Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolların açılması için olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor.
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Kentin Ardahan'ın Göle ilçesi ile bağlantısını sağlayan Göle-Susuz kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel