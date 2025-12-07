Haberler

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı, kent merkezlerini beyaza bürüdü. Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sarıkamış ilçesindeki kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı dolayısıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kars Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Sarıkamış Kayak Merkezindeki ikinci etap pistlerde 15 santimetre ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Taksi şoförü Celal Gök, "Sabah saatlerinde kar yağışı başladı, inşallah devam eder." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimleri karla beyaza büründü.

Ardahan Artvin arasındaki yaylalar karla kaplandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
title
