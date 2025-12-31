Haberler

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde 3 kişi, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise 2 kişi kurtarıldı.

Kars'ta kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Göldalı köyü yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi ekiplerden yardım talep etti.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Süngülü köyünde de yolda kalan bir araç ve içindeki 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
