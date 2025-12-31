Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde 3 kişi, Ardahan'ın Posof ilçesinde ise 2 kişi kurtarıldı.
Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kars'ta kar ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Göldalı köyü yolunda araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi ekiplerden yardım talep etti.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Süngülü köyünde de yolda kalan bir araç ve içindeki 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel