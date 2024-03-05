Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti

Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülEN Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi kapsamında 14 öğretmen ve 10 öğrenci, Almanya'nı Essen şehrinde kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Havalimanı'nda öğretmen ve öğrencileri Almanya'ya uğurladı.