Kars'taki Köy Yolları Yenileniyor

Kars'taki köy yolları, silindirle sıkıştırılmış beton yol yöntemiyle yenileniyor.

Vali Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Akbaba-Esenyazı-Kocabahçe grup köy yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan'dan bilgi aldı.

İl Özel İdaresi marifetiyle köylerdeki altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Kars'ın 382 köyüne altyapı hizmeti verilmesi için 2024 yılında toplam 119 milyon ödenek ile yıl sonuna kadar 170 kilometre beton yol yapımının tamamlanması hedefleniyor.

"Bu sene büyük bir yatırım yapıyoruz"

Vali Polat, incelemenin arından gazetecilere yaptığı açıklamada, köy yollarına artık asfalt yerine beton yol ve parke yapılacağını söyledi.

Sahada olmaya devam edeceklerini dile getiren Polat, her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

Kars'ta yaşam kalitesini arttırmak hizmetlerini sürdüğünü anlatan Polat, "Köylerimize gidiş gelişleri ve mevcut köy içindeki parkeleri yeniliyoruz. Bu sene büyük bir yatırım yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gelirli köyümüzün yolunu bitirdik. Toplam 14,1 kilometre olan bu yolun da 2,7 kilometresini silindirle sıkıştırılmış beton yol olarak gerçekleştirdik, çalışmalar sürüyor. Kars'ta artık beton yola döndük, beton yol yapacağız. Mecbur olmadığı sürece beton yol ve parke ağırlıklı gidiyoruz. Tabii bunları yapmak için de devletimiz, hükümetimiz destek çıkıyor. KÖYDES ödeneklerimiz geldi, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise köy yollarında çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

Kars için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Çalkın, "Akbaba-Esenyazı-Kocabahçe yolunun yaklaşık 14,1 kilometresi silindirle sıkıştırılmış beton yol olacak. Bu yıl elhamdülillah yapılma aşamasına geldi. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Polat ve Çalkın, yol yapımında görev alan işçiler ve köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.