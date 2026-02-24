Karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi
Kars'ın Akyaka ilçesindeki kanyon, kaymakamlığın projeleriyle turizme kazandırılarak kış ayında eşsiz bir manzara sunuyor. Dronla çekilen görüntüler, karla kaplı kayalıkların ve buzla kaplanmış suyun oluşturduğu muhteşem güzellikleri sergiliyor.
Kars'ta etrafı karla kaplanan Akyaka Kanyonu dronla görüntülendi.
Akyaka ilçesinde kaymakamlığın hazırladığı projeyle çöpten arındırılarak turizme kazandırılan kanyonda kış güzelliği yaşanıyor.
Şahnalar ile Kayaköprü köyleri arasındaki 10 kilometrelik kanyon, sarp kayalıklar arasında yer alıyor. Vadinin iki yakasında yükselen dik kayalıkların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Soğuk havanın etkisiyle vadideki suyun bir bölümü de buzla kaplandı.
Kanyondaki kış manzaraları dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul