Yolu kapalı köydeki hasta 4 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Akdere köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansın kara saplanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Ambulansın olduğu noktaya ulaşan ekipler, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. İş makinesinin öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı