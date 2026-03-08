Haberler

Yolu kapalı köydeki hasta 4 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı köydeki hasta 4 saatlik çalışmaya hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akdere köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine sağlık ekipleri, 4 saatlik bir çalışmayla rahatsızlanan bir hastayı hastaneye ulaştırdı.

KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Akdere köyünde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansın kara saplanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Ambulansın olduğu noktaya ulaşan ekipler, iş makinesi ile kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardı. İş makinesinin öncülüğünde köye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu

Peş peşe zamlar isyan ettirdi: Kilosu 170 TL oldu
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor