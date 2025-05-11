Kars'ta Yıldırım Düşmesiyle İki Çoban Yaralandı, 10 İnek Öldü

KARS'ın Kağızman ilçesinde arazide hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş de öldü.

Olay, Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü ve Esenyazı köyü arasındaki arazide meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeye yıldırım düştü. O esnada inek sürüsünü otlatan çobanlar Ö.B. (21) ve G.Y. (25) yaralandı. 10 ineğin öldüğü olayı gören köylülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çobanlar ambulansla Kars Harakani ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.