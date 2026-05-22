Haberler

Kars'ta 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' sergisi

Kars'ta 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen kültürel sergide, Türkiye'nin yedi bölgesine ait tarihi ve kültürel zenginlikler tanıtıldı. Vali ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler yöresel kıyafetler giydi, tarihi şahsiyetleri canlandırdı ve el sanatları sergiledi.

KARS Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' adlı kültürel sergi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin yedi bölgesine ait kültürel miras, tarihi değerler ve yöresel zenginlikler tanıtıldı.

Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' sergisinin açılışına; Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait tarihi materyaller, kültürel öğeler ve geleneksel yaşam unsurları sunuldu. Her sınıfın farklı bir bölgeyi temsil ettiği etkinlikte; öğrenciler tarihi şahsiyetleri canlandırdı, yöresel kıyafetler giydi ve kültürel sunumlar hazırladı. Sergide; mimari örnekler, el sanatları, yöresel yemekler, halk oyunları ve müzikler sunuldu. Özellikle öğrencilerin hazırladığı dekorlar ve kültürel sunumlar, büyük ilgi gördü. Vali Ziya Polat da etkinliğin, Kars'ta yapılan en kapsamlı ve anlamlı sergilerden biri olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor

Rekor kaybın ardından, kurmaylarıyla bir araya geliyor
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı