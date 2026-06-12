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Kars'ta "Yaşayan Miras Şöleni" başladı

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Kars'ta ikincisi düzenlenen ve 3 gün sürecek Yaşayan Miras Şöleni, Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisiyle başladı. Etkinlikte 16 ilden 50 sanatçı, somut olmayan kültürel mirası tanıtıyor.

Kars'ta ikincisi düzenlenen ve 3 gün sürecek "Yaşayan Miras Şöleni" çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Kars Valiliği ve Biz Ebru Derneği işbirliğinde Kars Kalesi Bedesten bölgesinde düzenlenen şölende, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı, Karslı aşıklar dinleti sundu.

Farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcıları, stantlarda sanatlarını sergileyerek vatandaşlara tanıttı.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın Kafkasya'ya, Anadolu'ya açılan kapı olduğunu söyledi.

Şehrin tarihteki öneminden bahseden Polat, "Büyüklerimizden, ecdadımızdan aldığımız mirası, örfümüzü, adetimizi yarınlara aktaracak şehirdeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Yaşayan Miras Şöleni'ne geçtiğimiz yıl buradan başlamıştık." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Kars'ta birçok kültürün aynı anda yaşadığını belirterek, "Kars, her yerinde bir maneviyat, bir tarihi birikim, bir kültür, bir medeniyet izi taşıyan bir şehir. Ülkeler sınırlarını savaşlarla alabilir ama kültürlerini alamazlar. Dolayısıyla biz kültürlerimizi yaşattığımız sürece medeniyetimizi, medeniyetimizi yaşattığımız sürece ülkemizi, vatanımızı yaşatmış olacağız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen de Somut Olmayan Kültürel Miras'ı yaşatmak, desteklemek ve farkındalığı artırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "3 gün boyunca çeşitli sanat dallarında 16 ilden 50 sanatçıyla bir araya geleceğiz. Burada çeşitli gösteriler yapılacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yaşayan mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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