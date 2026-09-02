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Kars'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Hesap ve Siteye Erişim Engeli

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Kars'ta siber devriye çalışmaları sonucu yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi; şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile 1 internet sitesi tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla hesaplara ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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