Kars'ta yaralı bulunan kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan kerkenez yavrusu, tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

İlçedeki İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde uçamayan kerkenezi fark eden güvenlik görevlisi Erol Gök, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan kerkenez, ilk incelemede sağ kanadında yara tespit edilmesinin ardından Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Merkezde tedavi altına alınan kerkenezin, sağlık durumunun düzelmesinin ardından bulunduğu bölgede yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Kerkenez yavrusunu bulan Gök, AA muhabirine, "Yaralı kerkenez kuşunu gördüm. Hemen tedavi edilmesi için doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah en kısa sürede tedavi edildikten sonra yeniden doğaya bırakılacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA