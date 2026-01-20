Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Sarıkamış ilçesinde 3 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan aramada, 10 parça halinde toplam 207,05 gram skunk ve 6 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, F.K (29), S.T (24), F.Ö (23), O.T (23) ve H.Ö. (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.