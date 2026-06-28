Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü Kars'ta kutlandı

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi.

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kışlası'ndaki törene, Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, vatandaşlar, öğrenciler, askeri personel, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Kara Kuvvetlerinin tarih boyunca milletin varlığını, bağımsızlığını ve devlet geleneğini koruyan sarsılmaz bir iradenin temsilcisi olduğunu ifade eden Türe, "Kökenini milattan önceki dönemlere uzanan Türk askerlik anlayışından alan bu büyük kurum, disiplini, cesareti, teşkilatlanma kabiliyeti ve vatan sevgisiyle dünya harp tarihine yön veren, sayısız başarıya imza atmıştır." dedi.

Türe, Türk ordusunun tarih sahnesine çıktığı ilk dönemden itibaren sürat, hareket kabiliyeti, disiplin ve etkin komuta anlayışıyla öne çıktığını aktardı.

Dünya askeri tarihinde önemli bir yer edinen "onluk teşkilat" sisteminin, çağın ötesinde bir organizasyon modeli olduğunu ve modern askeri teşkilatlanmanın temel taşlarından biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Türe, "Dünya harp tarihine geçen başarılarımız bununla sınırlı değildir. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde sayı üstünlüğünden çok strateji, manevra ve kararlılığın, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan İstanbul'un fethi ile askeri teknoloji, kuşatma planlaması ve müşterek harekat anlayışının Çanakkale Muharebeleri ile kıt imkan ile inancın birleşiminin sonucu cansiperane savunmanın, Sakarya Meydan Muharebesi ve ardından büyük taarruz ile 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' diyerek milletimizin bağımsızlık iradesi ve varoluş mücadelesinin stratejileri savaş tarihine altın harflerle yazılmıştır." diye konuştu.

Türe, Türk Kara Kuvvetlerinin geçmişinden aldığı güçle, teknolojiyi etkin kullanan, yüksek eğitim seviyesine sahip disiplinli ve görev odaklı yapısıyla ülkenin güvenliği için gece gündüz görev yaptığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusu tarih boyunca milletinden ayrı bir yapı değil, milletin inancı, karakteri, fedakarlığı ve bağımsızlık iradesinin üniforma giymiş hali olmuştur. Asırlardır aynı değerlerle yetişen evlatlarımız, hayatın içinde çiftçi, öğretmen, mühendis, işçi, öğrenci, vatan görevi söz konusu olduğunda ise aynı bayrak altında birleşerek Mehmetçik olmuştur. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca sınırları koruyan bir güç değil, milletin ortak vicdanını, tarihi hafızasını ve devlet iradesini temsil eden büyük bir yürek karşılaştığı zorluklarda muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcudiyetini bilen bükülmez bilektir."

9'uncu Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca konser verilirken, komandolar "Komando Marşı"nı okudu, Kafkas Halk Oyunları ekibi ise gösteri sundu.

Katılımcılar, envanterdeki araç ve ekipmanların yer aldığı İstihkam Teçhizatı Sergisi'ni gezerek ilgili personelden bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat ve beraberindekiler de sergide yer alan yerli ve milli teçhizat ile araçları inceledi.