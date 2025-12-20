Haberler

KARS'ta Trafikte Alev Alan Otomobil İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Kars'ta ortakapı mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine zamanında müdahale ederek alevleri söndürdü. Otomobilde hasar meydana geldi.

KARS'ta trafikte seyir halinde olan otomobil, alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ortakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde ilerleyen B.C. idaresindeki 27 BB 161 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Kavşağı'na geldiğinde motor kısmından alev aldı. B.C., aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken; otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
