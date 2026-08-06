Haberler

Sarıkamış'ta Renkli Tarım Arazileri Dronla Görüntülendi

Sarıkamış'ta Renkli Tarım Arazileri Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arpa, buğday, yulaf ve yonca tarlalarının yaz mevsiminde oluşturduğu renkli görüntüler dron ile kaydedildi. Yağışlar sayesinde verimin yüksek olması beklenirken, hasat öncesi doğal desenler göz kamaştırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ekili tarım arazilerinin, yaz mevsiminde oluşan renkli görüntüleri dron kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta, uzun ve sert geçen kışın ardından mayıs ayında ekimi yapılan arpa, buğday, yulaf ve yonca tarlaları, yeşilden sarıya uzanan farklı tonlarıyla dikkati çekiyor.

Bu yıl etkili olan yağışlarla verimin yüksek beklendiği ilçede, yonca ve otların biçimine başlanırken, hasat olgunluğuna yaklaşan arpa ve buğday tarlaları da kızıl tonlara büründü.

Yaklaşık bir hafta içinde hasadına başlanması beklenen ekili alanlar, dronla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, geniş ovaya yayılan tarım arazilerinin oluşturduğu tabloyu andıran doğal desenler güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım

Belediyede rüşvet skandalı: Oraya koy, ben oradan alırım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı
Akaryakıt istasyonlarında büyük vurgun! Hileli pompalar tek tek ortaya çıktı

Pompadaki gizli oyun ortaya çıktı! Denetimde tek tek yakalandılar
Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi

Galatasaray'da alarm! 6 yıldır böylesi görülmedi
Düğün bir anda kabusa döndü! İsrail askerleri baskın düzenledi

Skandal görüntü! Düğünü basıp damat dahil herkesi aldılar