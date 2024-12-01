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Kars'ta Soğuk Havalar Kars Çayı'nı Buzla Kapladı

Kars'ta Soğuk Havalar Kars Çayı'nı Buzla Kapladı
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Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu. Gece sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye düşerken, Sarıkamış'ta da hava sıcaklığı -16 dereceye kadar indi. Bu durum yaban kuşlarının yiyecek bulmada zorluk çekmesine neden oldu.

Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir ve çeşmelerin kenarları buzlandı.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen buzla kaplandı. Buz tutan bazı alanlarda yaban kuşları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk nedeniyle Acısu Deresi'nin buz tuttuğu ilçede, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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