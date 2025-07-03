Kars'ta Sel Felaketi: Evler ve Bahçeler Zarar Gördü
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkileyerek bazı evler ve meyve bahçelerine zarar verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları başlattı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel, bazı ev ve meyve bahçelerine zarar verdi.
İlçede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle derelerin taşmasıyla Akçay köyünde bazı ev ve meyve bahçeleri zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köyde hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel