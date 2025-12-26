Kars'ta şehit heykellerinin yapımında kullanılacak kar taşınmaya başlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında şehit asker heykellerinin yapımında kullanılacak karın taşınmasına başlandı.

Harekatın 111. yılı anma etkinlikleri, 3-4 Ocak'ta Sarıkamış'ta düzenlenecek.

Şehit asker figürlerinden oluşacak kardan heykellerin yapımı için ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karaçayır bölgesinden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınan kar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

Bölgeye yeteri kadar kar taşınmasının ardından, Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına başlanacak.

Zengin, gazetecilere, her yıl düzenli olarak bu etkinliklerde kardan heykel yaptıklarını söyleyerek, "Sarıkamış'ta yapacağımız kardan şehit heykelleri için şu anda Kızılçubuk mevkisi ve oteller bölgesine araçlarla kar taşınmaktadır. Cumartesi itibarıyla da kardan heykel çalışmamıza başlayacağız. Heykeller 3-4 Ocak'ta törenle açılacak." dedi.