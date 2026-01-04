Haberler

Kars'ta Şehitler Anısına Işıklı Kardan Heykeller Sergilendi

Kars'ta Şehitler Anısına Işıklı Kardan Heykeller Sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili olarak yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı.

Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak tarihlerinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada sergilendi.

Kayak merkezinde yapılan kardan heykellerin ışıklandırılması güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, AA muhabirine, kardan şehit heykellerinin ışıklandırılmayla dikkati çektiğini belirterek "Akşam üzeri bu kardan şehit heykellerinin ışıklandırması vardı. Gerçekten güzel görünüyor. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Hastaneye yürüyerek girdi, 9 aydır makineye bağlı yaşıyor
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur
O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

O kentimiz çığ altında kaldı!