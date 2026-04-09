Kars'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında moral gecesi düzenlendi

Kars'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen moral gecesinde ödül töreni ve müzik eğlencesi gerçekleştirildi. Etkinlikte başarılı personele belgeleri verildi ve polis futbol takımı Türkiye üçüncülüğü kupasını aldı.

Kars'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla moral gecesi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötügen Senger, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve davetliler katıldı.

Polis ekiplerinden kurulan müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte "polis" temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Vali Polat'ın görevlerinde üstün gayret gösteren personellere başarı belgelerini takdim ettiği programda, İl Emniyet Müdürlükleri arası futbol müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Kars Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, kupasını ve ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

İl Emniyet Müdürü Tombul, teşkilatın köklü geleneğini geleceğe güvenle taşıyacaklarını ve bu tür organizasyonların kurumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkardığını ifade etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
