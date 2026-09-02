Kağızman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki motosiklete çarpan diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki motosiklete çarpan diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
F.K. (20) idaresindeki 36 AAU 831 plakalı motosiklet, Şahindere Mahallesi Yüksekokul Caddesi Karayolları Şube Müdürlüğü önünde park halindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
F.K, buradaki ilk müdahelesinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA