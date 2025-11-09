Kars'ta Öğrenciler Atatürk'ü 09.05 Saat Koreografisiyle Andı

Kars'ın Selim ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü vefatının 87. yılında yaptıkları "09.05" saat koreografisiyle andı.

Selim ilçesindeki Atatürk İlkokulunda öğrenim gören yaklaşık 250 öğrenci, Atatürk'ü vefatının 87. yılında anmak üzere okul bahçesinde bir araya geldi.

Bedenleriyle saat oluşturup Atatürk'ün vefat ettiği "09.05" yazan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Koreografiye ilişkin okul idaresinden yapılın açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler." ifadelerine yer verildi.