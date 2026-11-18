KARS'ta müzik evi işleten Melih Şahin (35), 17 yaşında başladığı sigara bağımlılığından, İngiliz yazar Allen Carr'ın 'Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu' adlı kitabını okuyarak kurtuldu. Bir yıldır sigara içmediğini belirten Şahin, kitabı bağımlı olan arkadaşlarına hediye ettiğini söyledi.

Kentte müzik evi işleten Melih Şahin, sigara bağımlılığından kurtulmak için uzun yıllar mücadele etti. Yaklaşık 17 yıl boyunca sigara kullanan ve günlük tüketimi 2 pakete kadar çıkan Şahin, sigarayı bırakmak amacıyla nikotin sakızı ve nikotin bandı gibi farklı yöntemleri de denedi. Ancak denemelerinden kalıcı sonuç alamayan Şahin, internet araştırmalarında İngiliz yazar Allen Carr'ın 1985 yılında yayımlanan 'Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu' adlı kitabıyla karşılaştı. Kitabı okumaya başlayan Şahin, bağımlılığın psikolojik yönüne ilişkin anlatımların sigaraya bakış açısını değiştirdiğini ve kitabı tamamladıktan sonra da sigarayı bıraktığını ifade etti.

Melih Şahin, yaşadıklarını anlatarak, "Uzun süredir sigara içiyordum. Yaklaşık 16-17 yaşından itibaren sigaraya başlamıştım. Şu an 35 yaşındayım. Neredeyse 17 sene oldu. Daha önce defalarca sigarayı bırakmayı denedim. Nikotin sakızı, nikotin bandı gibi farklı yöntemler kullandım ama hiçbiri kalıcı bir sonuca ulaşmamı sağlamadı. 1-2 hafta sonra tekrar sigaraya başladım" dedi.

'KİTABI SİGARA İÇEREK OKUMAYA BAŞLADIM'

Sigarayı bırakma sürecine değinen Şahin, "İnternette sigarayı nasıl bırakabileceğimi araştırırken 'Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu' adlı kitabı keşfettim. Yazarı Allen Carr. Kitaba ilk başladığımda yazar, kitabı okurken sigara içebileceğinizi söylüyor. Ben de rahat bir şekilde sigara içerek kitabı okumaya başladım" diye konuştu.

Kitabın sigarayla ilgili düşüncelerini değiştirdiğini dile getiren Şahin, "Nikotin bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik temellerini bana fark ettirdi. Olayın psikolojik yönlerini detaylı şekilde anlatan bir kitap olduğunu gördüm ve epey işe yaradı. Çünkü kitap, neden sigara içmeden hayattan keyif alamayacağımızı düşündüğümüzü anlatıyor. Kitabı okuduktan sonra nikotin bağımlılığının üzerinizdeki büyüsü bozuluyor. Kitabı okuduktan sonra sigara içme isteği duymadım. 1 yılı aşkın süredir sigara kullanmıyorum. Hiç sigara içmek istemedim. Çok rahat bir şekilde, sigara içme isteği hissetmeden bıraktım. Kalıcı bir şekilde sigarayı bırakmış oldum."

Deneyimini paylaşan Şahin, "Bu kitabı sigara bağımlısı olan bütün tanıdıklarıma hediye ettim. Çoğu tabii ki okumadı. Sigarayı bırakmak isteyen herkese bu kitabı okumalarını tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı