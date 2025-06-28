Kars'ta Kızıl Sincap Yavruları Bahçede Görüntülendi

Kars'ta Kızıl Sincap Yavruları Bahçede Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Harun Hayali Millet Bahçesi, bahar havaları ile birlikte kızıl sincap yavrularına ev sahipliği yapıyor. Misafirler, bu sevimli hayvanların hareketlerini izleyerek doğanın tadını çıkarıyor.

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap yavruları yaşam alanlarında görülmeye başlandı.

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde sarıçamlar arasında bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla doğa renklendi.

Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kameriyelerin üzerinde, ağaç dallarında gezinen, kozalak kemiren, otlar arasında dolaşan kızıl sincap yavruları görüntülendi.

Bahçe görevlisi Erol Gök, AA muhabirine, artan sıcaklarla doğanın daha da canlandığını belirterek, "Artık bahçedeki kızıl sincaplar büyümeye başladı, bahçeye gelen misafirlerimizin arasında dolaşıyor. Ortamı şenlendiriyorlar, renk katıyorlar. Misafirlerle oynuyorlar, ağaçtan ağaca zıplıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.