Kars'ta kış uykusundan uyanan bozayı yiyecek ararken görüntülendi

Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayı, ormanlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi. Bozayı, tren yolu kenarında koşarak çayırlık alanda dolaştı ve ağaçlara tırmanarak yiyecek bulma çabasında bulundu.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla yılın büyük bölümü karla kaplı olan Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, zaman zaman gündüz vakti orman yakınlarında yiyecek aramaya çıkıyor.

İlçeye bağlı Yağbasan köyü mevkisindeki ormanlık alandan çıkan bir bozayı, tren yolu kenarında koştu, çayırlık alanı dolaştı, daha sonra orman içine girerek yiyecek aradı.

Ağaçlara tırmanan bozayı bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
