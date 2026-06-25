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Kars’ta Kerbela Şehitleri Anıldı

Kars’ta Kerbela Şehitleri Anıldı
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Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor.

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu. Yürüyüşe bir kişi Hz. Hüseyin'i temsilen Zülcenah atıyla katıldı.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı. Bazı vatandaşlar da korteje eşlik ederek sine vurdu.

Yürüyüşe katılanlar Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dua okudu ve bir süre sonra yürüyüşe devam etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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