Karla kaplanan Kars Çayı ve sınır hattındaki köyler dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kars'ın Akyaka ilçesinde yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen köyler ve Kars Çayı, dronla yapılan görüntülemede etkileyici manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığı bazı köylerde 1 metreyi aştı.

Kar yağışıyla etrafı beyaza bürünen Kars Çayı ile Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan köyler dronla görüntülendi.

Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar, her yeri yeniden beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Karla beyaza bürünen Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki Küçük ve Büyük Pirveli köyleri dronla görüntülendi. Karla kaplanan köyler güzel görüntü oluşturdu.

Bu arada bölgeden geçen karla kaplı tepelerin arasından kıvrılarak ilerleyen Kars Çayı da havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
Haberler.com
