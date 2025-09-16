Kars'ta Kamyon Devrildi, 55 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 55 hayvan telef oldu. Sürücü yara almazken, jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için çalışma yaptı.
Mustafa Köylü idaresindeki 12 AAB 480 plakalı, küçükbaş hayvan yüklü kamyon, Kars- Erzurum kara yolu Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, kamyonun kasasındaki 240 küçükbaş hayvandan 55'i telef oldu.
Kaza nedeniyle jandarma ekipleri, trafik akışının sağlanması için çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel