Kars'ta cezaevi firarisi saklandığı bazada yakalandı

Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan G.G., cezaevinden firar ederek saklandığı bazada polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan kesinleşmiş cezası bulunuyordu.

Kars'ta hakkında 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hasımlarına zarar vermek amacıyla cezaevinden firar ettiği belirtilen hükümlü saklandığı bazada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti", "parada sahtecilik", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi 8 farklı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (47), bir açık ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına yönelik eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen ikamete polislerce düzenlenen operasyonda, G.G. yatak odasındaki bazaya gizlenmiş bulundu.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
