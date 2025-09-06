Kars'ta 'Dur' İhtarina Uymayan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Kemal İrgali, kovalamaca sırasında kaza yaptı ve hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.
Polis ekipleri, Kesilköprü Mahallesi'nde şüphe üzerine plakası henüz belirlenemeyen motosikletin sürücüsü Kemal İrgali'yi (53) durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.
Motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında ara caddede kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
İrgali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.