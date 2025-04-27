Kars'ta Deli Bat Bat Otu Zehirlenmesi: 8 Çocuktan 6'sı Taburcu Edildi

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 6'sı taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Yalınçayır Mahallesi'nde 4, Kağızman'a bağlı Paslı köyünde ise yine 4 çocuk, baharın gelmesiyle arazide kendiliğinden yetişen ve yörede "deli bat bat otu" olarak bilinen bitkiden tüketti.

Sekiz çocuk, halüsinasyon görme ve nöbet geçirme şikayetiyle dün akşam, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri tamamlanan 6 çocuk taburcu edildi. Çocuklardan 1'i müşahede altında tutuluyor, diğerinin tedavisine ise serviste devam ediliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Sezal Çubukçu, 8 çocuğun "deli bat bat otu" zehirlenmesiyle acil servise başvurduğunu belirterek, "Deli bat bat otu, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde sıkça görülen endemik bir bitki türüdür. Bu bitki tüketildikten sonra hastalarımızda bazı zehirlenme bulguları olabilmektedir." dedi.

Çubukçu, bazı hastaların nöbet geçirip halüsinasyon gördüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hastalarda vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme, nöbet geçirme, taşikardi gibi bulgular olabilmektedir. Bize başvuran 3 hastamızda halüsinasyon görme, 1 tanesinde nöbet geçirme diğer hastalarımızda da vücutta sıcaklık ve ağızda kuruluk bulgularını tespit ettik. Nöbet geçiren hastamızı serviste kontrol amaçlı tutuyoruz. Ailelerin çocuklarını, özellikle ilkbahar döneminde bilmedikleri bitkileri yememeleri konusunda uyarmasını istiyoruz."

Nöbet geçiren ve kontrol amacıyla çocuk servisine yatırılan 6 yaşındaki Savaş Aydın'ın dedesi Şakir Aydın ise köydeki bazı çocukların ottan tükettiğini ve zehirlenme olayıyla karşılaştıklarını dile getirerek, "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde oturuyoruz. Dün akşam haberimiz yoktu çocuk bitki yemiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi, gözlem altında tutuluyor." dedi.