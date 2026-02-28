Kars'ta başına buz sarkıtı düşen kız çocuğu yaralandı
Kars'ta bir binanın çatısından düşen buz sarkıtı, sokakta yürüyen 9 yaşındaki bir çocuğun başına düştü ve yaralanmasına neden oldu. Çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu.
Faikbey Caddesi'nde yürüyen 9 yaşındaki F.N.T'nin kafasına çatıda biriken buz sarkıtı düştü.
İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan kız çocuğu, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik