Haberler

Kars'ta başına buz sarkıtı düşen kız çocuğu yaralandı

Kars'ta başına buz sarkıtı düşen kız çocuğu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta bir binanın çatısından düşen buz sarkıtı, sokakta yürüyen 9 yaşındaki bir çocuğun başına düştü ve yaralanmasına neden oldu. Çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta bir binanın çatısından düşen buz sarkıtı, yoldan geçen çocuğu başından yaraladı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

Faikbey Caddesi'nde yürüyen 9 yaşındaki F.N.T'nin kafasına çatıda biriken buz sarkıtı düştü.

İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan kız çocuğu, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız