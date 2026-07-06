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Makam aracındaki bayrağı öptü, Vali Polat bayrak hediye etti

Makam aracındaki bayrağı öptü, Vali Polat bayrak hediye etti
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Kars'ta Neriman Öztürk, Vali Ziya Polat'ın makam aracındaki Türk bayrağını öptü. Görüntülerin ardından Vali Polat, Öztürk'ü makamında ağırlayarak bayrak hediye etti.

KARS'ta Neriman Öztürk, Kars Valisi Ziya Polat'ın makam aracındaki Türk bayrağını öptü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından Vali Polat, makamında misafir ettiği Öztürk'e bayrak hediye etti.

Kars'ta bugün öğleden sonra valilik binası önünden geçen Neriman Öztürk, Vali Ziya Polat'ın makam aracındaki Türk bayrağını öptü. Bayrağı eliyle okşayan Öztürk, daha sonra yürümeye devam etti. Valilikteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından Vali Ziya Polat, Neriman Öztürk'ü, valilikte misafir etti. Polat, Türk bayrağına gösterdiği sevgi ve saygı dolayısıyla Öztürk'e teşekkür etti. Vali Polat, çocukları bu vatana millete bağlı yetiştirmek gerektiğini söyledi. Öztürk'e bayrak hediye eden Vali Polat, "Allah sizden razı olsun. Bize bunu anlayan ve iyi anlatan büyükler lazım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi.

Vali Polat'a teşekkür eden Neriman Öztürk, "Bayrak için gözümü kırpmam. Bu benim vatandaşlık görevim. Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk deyince içimde bir şeyler oluyor. Bu vatanın bir çakıl taşı bile önemli. Bayrağımız var olsun ki biz de yaşayalım" diye konuştu.

Neriman Öztürk'ü valilik binasından uğurlayan Vali Polat, makam aracıyla evine gönderdi.

ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Kars Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '7'den 77'ye Şanlı Al Bayrağımızın Sevdalısıyız' mesajına yer verilerek, "Valimiz Ziya Polat, Valiliğimizin önünden geçerken makam aracındaki bayrağı öpen Neriman Öztürk adlı vatandaşımızı makamında ağırladı. Bu asil davranışından dolayı kıymetli teyzemizi tebrik ediyor, ellerinden öpüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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