Kars'ta anaokulu öğrencileri Sarıkamış şehitlerini andı

Kars'ta anaokulu öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Kentteki bir kreşin anaokulu öğrencileri, 1. Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışma ile amansız kış şartlarında şehit olan askerleri giydikleri askeri kıyafetlerle andı.

"1914 Beyaz Hüzün Sarıkamış" temasıyla yapılan anma etkinliğinde öğrenciler Türk bayrağı açtı.

Kreşin müdürü Şenay Tutar, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Dondurucu soğuğa, yokluğa ve imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlığı ve bekası için gözlerini kırpmadan mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bizler de minik öğrencilerimizin bu ruhu yaşatması için etkinlik düzenledik, bu ruhu nesilden nesile aktaracağız." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
