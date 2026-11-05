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Kars'ta akciğer kanseri tedavisi gören Jandarma Uzman Çavuş Yıldız hayatını kaybetti

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Kars'ta akciğer kanseri tedavisi gören Hakkari Çukurca'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35) hayatını kaybetti. 23 Şubat'ta memleketi Kars'a gelen ve yaklaşık 9 aydır Harakani Devlet Hastanesinde tedavi gören Yıldız, Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yakalandığı akciğer kanserinin tedavisi için 23 Şubat'ta memleketi Kars'a geldi.

Yaklaşık 9 aydır Harakani Devlet Hastanesinde tedavi gören Yıldız, yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın cenazesi Sarıkamış Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: AA
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