Kars'ta ağaçlar baraj suları altında kaldı Kars'ta son bir haftada etkili olan sağanak yağmur Kars Çayı'nın debisini yükseltti.

Kars'ta ağaçlar baraj suları altında kaldı

KARS - Kars'ta son bir haftada etkili olan sağanak yağmur Kars Çayı'nın debisini yükseltti. Debisi yükselen Kars Çayı'nın aktığı baraj gölünde bulunan ağaçlar sular altında kaldı.

Kars'ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son bir haftadır etkili olan yağmur, Kars Çayı'nın taşmasına neden oldu. Kar Barajı'nın da kapaklarının kapalı olmasıyla birlikte baraj gölü etrafında bulunan ağaçları sular altında bıraktı. Sular altında kalan ağaçlar kameralara yansıdı.

Kars'ta yağmurların etkili olduğunu ifade eden Adem Alp, "Son bir haftadır yoğun yağan yağmur sonrası Kars Çayı'nın da debisi de yükselmeye başladı. Kars Çayı bölgesinde bulunan ağaçlarda tamamen sular altında kaldı" dedi.

Öte yandan Kars'ta yağışlı hava aralıklar devam ediyor. Yağan yağmurlar Kars Çayı'nı taşırırken, meteoroloji yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağını bildirdi.