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Kars Sarıkamış'ta yağmurların ardından kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendirdi

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Kars Sarıkamış'ta yağmurların ardından kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendirdi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı; Harun Hayali Millet Bahçesi kızıl sincaplarla şenlendi. Sincaplar ağaç gövdelerinde oynayıp daldan dala atlarken, Yağbasan köyü çayırlığında aç kalan bir kızıl tilkinin avlanma girişimi görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanları arasında yer alan, 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından doğa canlandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, çok sayıda yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi, kızıl sincaplarla şenlendi. Sincaplar, ağaçların gövdesinde oyun oynadı, daldan dala atladı ve kozalak kemirdi.

Aç kalan kızıl tilkinin Yağbasan köyü çayırlık alanında avlanmaya çalışması görüntülendi.

Kaynak: AA
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