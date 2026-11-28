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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

İlçeye bağlı Uzungazi köy yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobili ayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ayı telef oldu, otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, ayı ise doğa koruma ekiplerince bölgeden alındı.

Kaynak: AA