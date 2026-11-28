Kars Sarıkamış'ta Uzungazi köy yolunda otomobilin çarptığı ayı telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Uzungazi köy yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarptığı ayı telef oldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken, olay yerine sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ayıyı bölgeden aldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin çarptığı ayı telef oldu.
İlçeye bağlı Uzungazi köy yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobili ayıya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ayı telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, ayı ise doğa koruma ekiplerince bölgeden alındı.
Kaynak: AA