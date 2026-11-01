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Kars Sarıkamış Komdere'de piknikçiler kızıl tilkiyi tavuk etiyle besledi

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Kars Sarıkamış Komdere'de piknikçiler kızıl tilkiyi tavuk etiyle besledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Komdere bölgesinde piknik yapan vatandaşların yanına gelen kızıl tilki, tavuk etiyle beslenerek karnını doyurdu. Tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piknik yapan vatandaşlar, yanlarına gelen kızıl tilkiyi tavuk etiyle besledi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, bozayı, kurt, vaşak, kızıl tilki gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Komdere bölgesinde mangal yapan vatandaşların yanına kızıl tilki geldi.

Burada piknikçilerin tavuk eti verdiği tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Tilkiyi besleyen Ömer Ayan, AA muhabirine, davetsiz misafirlerinin karnını doyurduğunu belirterek, "Bugün piknikte tilki geldi, soframıza ortak oldu bugünkü nasibini yiyor. Daha önce mahallede yine tilkilere bakıyorduk, burada da geldi bizi buldu." diye konuştu.

Piknikçilerden Şenay Vanlı da her zaman yaban hayvanlarını beslediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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