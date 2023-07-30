Kars Milletvekili Adem Çalkın, otobüs kazası sonrası yaralıları ziyaret etti

'AYAĞA KALKMAMLA OTOBÜS YAN YATTI, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'

Kazanın ardından AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Adem Çalkın'ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki yaralı, "Otobüs sallanıyordu, ayağa kalktım. Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı, gerisini hatırlamıyorum" dedi. Çalkın, "Sabah 07.50 sıralarında Karakurt bölgesinde elim bir trafik kazası sonucu 29 yolcunun olduğu otobüs devrildi. Şarampole yuvarlandı ve burada 7 vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 aracımız olaya müdahale etti. Helikopter ambulans müdahale etti. Yaralılarımızı anbean takip ediyoruz. Üzüntülüyüz, hepimiz yasa boğulduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızı ziyaret etmek için Sarıkamış'tan ayrılıyoruz" diye konuştu.