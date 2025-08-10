Kars Kalesi Eteklerinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars Kalesi dereiçi mevkiinde çıkan anız yangını, rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kars Kalesi dereiçi mevkisinden henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Kars Kalesi'nin ön kısmına kadar gelen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
