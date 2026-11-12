Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tırla kamyonet çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tırla kamyonet çarpıştı, 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kars-Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhammet Y. (20) idaresindeki 36 AE 094 plakalı kamyonet, Kars- Erzurum kara yolu Hamamlı köyü kavşağında, Fatih P. (48) yönetimindeki 34 CAZ 844 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Mihriban Y. (52) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA