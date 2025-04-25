Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar ve Sağanak Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar ve Sağanak Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta gece boyunca süren sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Allahuekber Dağları beyaz örtüyle kaplandı, ilçedeki sarıçamlar ve çiğdemler karla kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve sağanak etkili oldu.

İlçede gece aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Allahuekber Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Karla karışık sağanağın etkili olduğu Handere bölgesinde, sarıçamlar, çiğdemler beyaza büründü.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.