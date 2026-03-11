Haberler

Kars'ta kıvrım kıvrım akan mendereslerin çevresi karla kaplandı

Güncelleme:
Akyaka ilçesindeki menderesler, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın bölgede kar yağışıyla beyaza büründü. Dronla görüntülenen menderesler, ilkbaharın ilk ayında farklı bir güzellik sundu.

Kars'ın Akyaka ilçesinde kıvrım kıvrım akan mendereslerin çevresi, mart ayında karla kaplandı.

Türkiye- Ermenistan sınır hattına yakın bölgede yer alan Akyaka ilçe merkezi ile Üçpınar köyü arasındaki menderesler, yaz kış farklı güzelliğe bürünüyor.

Yaz aylarında tarım ve hayvancılıkta kullanılan mendereslerin çevresinde, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen menderesler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

