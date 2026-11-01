Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen kurt, evin güvenlik kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyüne inen kurt, Kıyas Aykut'un evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan kurt, bir süre köyde gezindikten sonra ayrıldı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde köye inen kurt güvenlik kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesi ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçeye bağlı Duraklı köyüne inen kurt yiyecek ararken, Kıyas Aykut'un evinin önünde bulunan güvenlik kamerasına takıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurdun bir süre köyde gezindiği ve daha sonra ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular

Akaryakıt zammı sonrası fiyat tabelaya sığmadı! Bakın nasıl çözdüler
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
'Savaşa dönecek misiniz' sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Tepkisi bomba
Bolu'da AVM'deki Cadılar Bayramı partisi kavgayla bitti! Araya giren güvenlik görevlisi darp edildi, 4 gözaltı

Parti AVM'de kavgayla bitti! Araya giren güvenliği de dövdüler