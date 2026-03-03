Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

KARS Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Tel Aviv'de canlı yayın yaptıkları sırada gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a yönelik uygulamayı sert sözlerle eleştirdi. Başkan Harmankaya, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Basın mensuplarının görevlerini icra ederken gözaltına alınması kabul edilemez. Gazetecilik suç değildir. Uluslararası hukuka ve basın özgürlüğüne açıkça aykırı bu müdahaleyi şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail makamlarının basın mensuplarına yönelik tutumunun endişe verici olduğunu belirten Harmankaya, "Dünyanın neresinde olursa olsun gazetecilere yönelik baskı, sansür ve yıldırma girişimlerinin karşısındayız. Türk basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması ve derhal serbest bırakılmaları en temel beklentimizdir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı