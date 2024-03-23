Karlıova'da yüksek rakımlı tepelerde karla mücadele çalışmaları

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar nedeniyle çalışmalar devam ederken, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde devam eden kar, yer yer tipiye dönüyor. Kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinin yüksek rakımlı tepelerinde karla mücadele de devam ediyor. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Karlıova ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği görüldü.

Bölgede, kar yağışının etkisinin devam edeceği bildirildi.