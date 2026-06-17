Haberler

Karlıova'da yıl sonu etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kalencik Ortaokulunda düzenlenen yıl sonu etkinliğine Kaymakam Abdulselam Bıçak katıldı. Sergi gezisi, Kur'an-ı Kerim geçiş töreni, pasta kesimi ve futbol turnuvası final maçının ardından öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kalencik Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisini gezdi.

Kaymakam Bıçak, daha sonra Elifba'dan Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla birlikte pasta kesti.

Okuldaki öğrencilerin futbol turnuvası final maçını da izleyen Bıçak, kazanan takıma kupa ve madalya verdi.

Etkinliğin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle de biraraya gelen Bıçak, katkılarından dolayı Okul Müdürü Servet Cengiz ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı